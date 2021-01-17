Hakkari’deki Golazüryan Göleti dondu

Hakkari’de kar yağışının yerini soğuk havaya bırakmasıyla birlikte Golazüryan Göleti dondu.

Sümbül Dağı manzaralı ve kentin en güzel noktalarından biri olan Golazüryan Göleti, olumsuz hava şartları nedeniyle buzla kaplandı. Vatandaşlar, baharda ayrı kışın ayrı bir güzelliğe bürünen Golazüryan Göleti’nin buzla kaplandığını ve buraya gelen birçok kişinin hatıra fotoğraf çektirdiğini ifade ettiler.