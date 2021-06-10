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Hakkari’de ‘Kültür Fuarı’ hazırlıkları tamamlandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek olan ‘Kültür Fuarı’ için hazırlıklar tamamlandı.

HAKKARİ 10.06.2021, 13:11
Hakkari’de ‘Kültür Fuarı’ hazırlıkları tamamlandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek olan ‘Kültür Fuarı’ için hazırlıklar tamamlandı.

Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşegül Ayıldız, Hakkari Girişimci Kadınlar ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Şeyma Dolunay, Hakkari Belediyesi, Hakkari Üniversitesi ve DAKA işbirliğiyle Hakkari Belediyesi tarafından yeni yapılan halk pazarında düzenlenecek olan Kültür Fuarı hazırlıkları tamamlandı. Hakkari’de esnafın, sanatçının ve kadınların ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak ve pandeminin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla düzenlenecek olan fuarda satış yapan esnaf ve kadınların kazandıklarını çocuklarının eğitimi için harcamaları konusunda teşvik edileceği belirtildi.

Tüm hazırlıkları tamamlanan fuarın pazartesi günü Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından açılacağı belirtildi.
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