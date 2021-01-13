Hakkari’de korona virüs tedbirleri denetimi

Hakkari’de polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarla iş yerlerinde denetimler yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Hakkari’de de polis ekipleri tarafından denetimler yürütülüyor. Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında da polis ekipleri birçok iş yeri ile açık alanda denetimlerini sürdürüyor. İş yerlerini denetleyen ekipler, sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarılarda bulundu. Sabah erken saatlerde başlayan denetimlerde kentin en işlek caddeleri ile birçok alanda devam etti. Denetlemelerde Hakkari esnafının ve vatandaşların kurallara uyduğu görüldü.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari halkının korona virüs tedbirlerine uyduğunu belirterek, "İnşallah biz bunu Hakkari’de kovacağız. Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Vefa Sosyal Destek Grubu ekibimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Halkımız kurallara uyuyor. Kurallara uyan halkımıza ve denetimlerini aralıksız olarak sürdüren ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

Hakkarili vatandaşlar ise kendileri ve başkalarının sağlığı için tedbirleri elden bırakmayan valilik ve her zaman yanı başlarında bulunan ve kendilerini sürekli uyaran Hakkari polisine teşekkür ettiler.