Hakkari’de halk pazarı yapımı için protokol imzalandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de 750 metrekare üzerine kurulacak 34 stantlı halk pazarının yapımı için protokol imzalandı.

İmza töreninde konuşan Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 18 Ekim 2019 tarihinde göreve ilk başladıklarında 2020-2023 programı hazırladıklarını belirterek, “Bu programımızın şu ana kadar yüzde 50’lik kısmını tamamladık. 2020-2023 programımızda en önemli projelerimizden biri ve Hakkari ilimizde hiç olmayan büyük bir halk pazarı yapmaktı. Bugün bu halk pazarının yapımı için Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapım protokol imzalıyoruz. Yaklaşık 500 bin TL’ye mal olacak halk pazarımızı 1 Nisan 2021 tarihinde hizmete girecek şekilde çalışmaları başlatıyoruz. Halk pazarımız 750 metrekare üzerine kurulu 34 stantlı olacak. Belediye olarak pazarda satış tezgahlarına kadar tamamını yapıyoruz. Hakkâri’mize hayırlı olsun" dedi.

Hakkari eski hükümet konağı parkında yapılacak olan halk pazarı yapım protokolü Vali İdris Akbıyık ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sıtkı Zerek tarafından imzalandı.