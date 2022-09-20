Hakkari zabıtası denetimleri sıklaştırdı

Hakkari Belediyesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren tüm işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihi ile raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi durumları inceledi. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, etiket ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Bir iş yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilen ürünleri yönelik ise cezai işlem uyguluyor. Tüm fırınlarda ekmek gramajı ve hijyenik kurallarını yakın takibe alan zabıta ekipleri günlük olarak denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürü Demir, denetimleri sıkılaştırdıklarını belirterek, İlimizde faaliyet gösteren tüm işyerlerine yönelik denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini söyledi.