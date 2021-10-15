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Hakkari kırsalında 1 terörist öldürüldü
Hakkari kırsalında kırsal alanında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından icra edilen operasyonda 1 terör örgütü mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
HAKKARİ 15.10.2021, 18:20
Hakkari kırsalında kırsal alanında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından icra edilen operasyonda 1 terör örgütü mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 13 Ekim 2021 günü ilimiz merkez kırsal alanında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğince icra edilen operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.