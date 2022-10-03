Hakkari heyeti sınır kapısı için Neçirvan Barzani ile görüştü

Hakkari’nin kanaat önderleri, Umurlu Sınır Kapısı’nın açılması için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Derecik’te yer alan Umurlu Sınır Kapısı’nın açılması için Hakkari’den bir heyet Irak’a geçti ve Neçirvan Barzani ile bir toplantı gerçekleştirdi. Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan eski Derecik Belediyesi Başkanı Kasım Demir, Kuzey Irak tarafından çalışmaların ağır ilerlediğini belirterek, “Derecik Sınır Kapısı’nın açılması için Başkan Neçirvan Barzani ile önemli konuları ele aldık. Yıllardır sınır kapımız, Irak tarafında yer değişikliğinden dolayı net karara varılamamıştı. Bölge halkı olarak büyük umutlar vaat eden sınır kapımızın açılmaması bizlere üzüntü veriyor. Türkiye tarafında Umurlu Sınır Kapısı’nın bütün çalışmaları tamamlandı. Gerekli bütün altyapılar tamamlandı. Bu nedenle bölgenin en büyük aşiretlerinden biri olan Gerdi aşireti olarak Neçirvan Barzani ile yaptığımız görüşmelerde olumlu kararlar alındı. Kuzey Irak’a sınır olan ilçemizde, kapının açılmasıyla birlikte ekonomik anlamda büyük gelişmeler olacağı kanaatindeyiz. Aynı zamanda akrabalık bağının da olmasından dolayı sınır kapısının açılması elzemdir. Bu görüşmelerde Hakkarili iş insanı Sabri Özel ve STK temsilcilerinin çaba ve gayretleri de taktire şayandır. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.