Güneşli havayı fırsat bilen Yüksekovalılar parklara akın etti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar parklara akın etti.

İlçenin en önemli dinlenme alanı olan Güngör Mahallesi’nde yer alan millet bahçesi, hafta sonu dolup taştı. Parka gelen vatandaşlar, uzun süren kış mevsiminin ardından günün keyfini çıkarttı. Büyükler parkta piknik yaparken, çocuklar ise onlar için ayrılan yerde oynamanın keyfini çıkarttı.

Servet Kürşat Akkurt isimli vatandaş, coğrafi koşullardan dolayı 6 ayın kış olarak geçtiğini belirterek, “Bizde havalar yeni ısınıyor. Bugün millet bahçesine her yerden vatandaş ve çocuklar akın etmiş durumda. Büyükler piknik yaparken, çocuklar doyasıya eğleniyor ve günün keyfini çıkartıyor” dedi.

Ailece parka geldiklerini belirten İsmail Evin ise “Havalar artık ısındı, evde durmak zor oluyor. Ailece parka geldik. Çocuklar parkta oynuyor. Yani güzel bir gün, herkes burada dinleniyor. İnşallah daha güzel günler gelir” ifadelerini kullandı.