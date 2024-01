Hak Emekliler Derneği’nin (HAK EMEK-DER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun, hükümete, emekli maaşlarıyla ilgili olarak bir çağrı yaparak, emeklilerin asgari bir yaşam standardına kavuşması gerektiğini söyledi.

Emekli maaşları ile ilgili bir yazılı basın açıklaması yapan HAK EMEK-DER Başkanı Altun, “Her geçen gün artan enflasyon, en başta emekli vatandaşlarımızı olumsuz etkilemekte, emeklilerimizin geçim koşullarını daha da ağırlaştırmaktadır. Bu nedenle emeklilerin geçim sıkıntısına çare olacak çözümleri bir an evvel hayata geçirmek konusunda adımlar atılmasını bekliyoruz. Türkiye’deki yoksulluk, açlık sınırı, enflasyon ve alım gücü dikkate aldığında, en düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine çekilmelidir. Milyonlarca emeklinin beklentisi bu yöndedir. Emeklilerin asgari bir yaşam standardına kavuşabilmesi için, bu talebimizin acilen karşılanması elzem hale gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

“Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan milletin istikbal’e güvenle bakmaya hakkı yoktur." sözüne atıf yapan Altun, Sosyal Devlet anlayışı içinde emeklerin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Çarpık gelir dağılımına son verilmeli”

“Prime esas kazanç ile Prim gün sayısı olmak üzere iki önemli parametreyi dikkate alarak emekli maaşları için basamaklar oluşturulmalıdır.” diyen Başkan Altun, “TÜİK’in 2006 yılından bu yana her yıl yayınladığı ve en son 2022 yılında yayınladığı "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırma Sonuçlarına" göre nüfusun yüzde 80’ni milli gelirin yüzde 51,99’unu, nüfusun yüzde 20’sinin ise milli gelirin yüzde 48,01’ini alıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in Destan şiirinde; “Allah’ın on pulunu bekleye dursun on kul; bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa; Yaşasın, kefenimin kefili karaborsa!” diyerek bugünkü çarpık gelir dağılımını çok güzel bir şekilde özetlemiş. Bu çarpık gelir dağılımına son verip, adil gelir dağılımını sağladığımız takdirde bütün emeklilerin de, çalışanların da sorunlarını kolaylıkla çözüme kavuştururuz diye konuştu.

“Suni bir zam yağmuru var”

En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilmesiyle birlikte emeklilerin bir nebze de olsa rahat bir nefes alacağını kaydeden Başkan Altun, “Birçok mal ve hizmette, denetimsiz, suni bir artışla ile karşı karşıyayız. Maalesef temel ihtiyaç malzemelerinde bile fahiş zamlar yapıldığını görüyoruz. Hükümetimizin emekli maaşlarını iyileştirmekle beraber, fahiş zamlara da acil çözüm bulmalı, fırsatçılara da en ağır yaptırımları uygulamalıdır.” diyerek son dönemdeki suni zamlara dikkat çekti.