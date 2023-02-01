Zonguldak Belediye Başkanı Alan, "‘TOGG’u belediyenin önüne çekmek istiyoruz"

Zonguldak Belediye meclisinin birinci maddesinde yerli ve milli araç TOGG’un makam aracı olarak alınması için belediye başkanına yetki verilmesi gündeme getirildi. Meclis üyelerinin oy birliği ile madde komisyona havale edildi.

Türkiye’nin ürettiği yerli ve milli araç olan TOGG’un makam aracı olarak alınması Zonguldak Belediye Meclisi’nde gündeme geldi. Birinci madde olarak görüşülen konu, komisyona havale edildi. Gazetecilere konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, “Bütün ülkemizin gururu. TOGU görüşte gurur duymayan bizim gözümüzde yerli ve milli değildir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Zonguldak Belediyesi olarak belediyemizin önünde olmasını canı gönülden isterim. Milli aracımızı vatandaşlarımızın da görmesini bakanlıkla görüşülüp sayın cumhurbaşkanımıza iletilebilir. Belediye başkanları olarak halkla teması olan kişileriz. Belediyemizin önünde Oltu rengi siyah taşkömürünü simgeleyen Oltu rengi suv cinsi hayal ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin de buna hayır diyeceğini düşünmüyorum. Detayını bilmiyorum. Hızlı şarjlar var bununla ilgili enerji firması yetkilileri de olmak üzere bir kaç firmayla görüştüm. Onlarda bunun hazırlığı için bizlere geliyorlar. Kaç km gittiğini araçtan araca değişiyor. Biz gururumuz olan aracı TOGG’u Zonguldak’ta görmek istiyoruz. Bütün halkımızın da bizler kadar TOGG’U görmek istediğini düşünüyorum. Zonguldak Belediyesi olarak bunu başarırız bütün halkımızda TOGG’u görür” dedi.

"Makam aracı kiralık, araba kaygımız hiç olmadı"

Yerli ve milli aracı kullanmak istediğini ifade eden Başkan Alan, “Şehir dışı olsun şehir içi kullandığımız araçlar kiralık araçlar. Araba diye kaygımız derdimiz hiç olmadı. Ama yerli ve milli aracı kullanmak isterim. Vali bey olsun, başsavcı olsun, jandarma komutanı olsun, şehrin ileri gelenlerinin bu aracı kullanırsa bizim için çok güzel bir duruş olur. İnşallah bunu da başarırız TOGG’u da belediyenin önüne çekeriz” şeklinde sözlerini tamamladı.

Meclis, diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.