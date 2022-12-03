Zihinsel engelli Fatma gelinlik hayaline kavuştu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde annesi, ablası ve kendisi gibi zihinsel engelli ikiz kardeşiyle birlikte yaşayan 40 yaşındaki Fatma’nın gelinlik giyme hayali 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen organizasyonla gerçeğe dönüştü.

Zihinsel engelli Fatma Kaya’nın uzun zamandır kurduğu gelinlik giyme hayali AK Parti Safranbolu Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay ve Türk Kızılay’ı Safranbolu Şubesi Kadın Kolları’nca gerçekleştirildi.

Yadigar-Mehmet Kaya çiftinin ikiz çocuğu olarak dünyaya gelen ailesinin desteğiyle yaşamını sürdüren 40 yaşındaki Fatma, ailesine ve yakınlarına sık sık gelinlik giyme hayalinin olduğunu dile getirdi.

AK Parti Safranbolu Kadın Kolları Başkanı Uluçay, Türk Kızılay’ı Safranbolu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Nazmiye Öztürk’le birlikte harekete geçerek 40 yaşındaki Fatma’nın hayalini gerçekleştirmek için organizasyon düzenledi. Fatma’ya gelinlik alan ve kuaförlüğünü yapan AK Parti Safranbolu Kadın Kolları Başkanı Uluçay ve Türk Kızılay’ı Safranbolu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Öztürk, Fatma’nın mutluluğuna ortak olarak gelinlik giyme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Kaya ailesinin evinde düzenlenen ve beyaz gelinliğini giyen Fatma, çalınan müzikler eşliğinde konuklarla oynadı. Konuşmakta zorlanan ve duygulanan Fatma, "Hayalim gerçek oldu, çok teşekkür ederim." diyerek mutluluğunu anlattı.

Sevgide engel olmadığını söyleyen AK Parti Safranbolu İlçe Kadın Kolları Başkanı Uluçay, Fatma’nın hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Fatma’nın çok istediği düğün törenini de yaz ayında yapacaklarını belirtti. Uluçay, “Bizler engelli kardeşlerimizin gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olmaya devam edeceğiz. İhtiyaç duyduklarında onların yanlarında olduğumuzu hissetmeleri bizim için ayrı bir mutluluk. Fatma Kaya kardeşimizin Rabbim gülen yüzünü hep güldürsün İnşallah.” dedi.

59 yaşındaki anne Yadigar Kaya’da eşini 2 yıl önce kaybettiklerini söyledi.

Birlikte yaşadıkları kızının gelinlik giymeye çok hevesli olduğunu, bunu sık sık dile getirdiğini anlatan anne Kaya, "Sağ olsun AK Parti Safranbolu Kadın Kolları Başkanımız Hülya Hanım ve Türk Kızılay’ı Safranbolu Kadın Kolları Başkanımız Nazmiye Hanım’ın desteğiyle böyle bir organizasyon yapıldı. Allah hepsinden razı olsun" dedi.