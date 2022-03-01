Genellikle savaşa giren liderler askeri kıyafet tercih ediyor, savaş meydanlarında kamuflajlı kıyafetleriyle basına görüntü veriyorlardı. Zelenskiy'nin de işgal öncesinde kamuflajlı görüntülerini hepimiz gördük fakat son günlerde şiddetini arttıran Rus saldırıları sonrasında Zelenskiy, televizyona her çıktığında veya yayınladığı her video mesajda yeşil bir tişört giydiğini görüyoruz. İleride Zelenskiy'nin giydiği bu yeşil tişört moda olur mu bilinmez ama belli ki Zelenskiy savaş yoğunluğu sebebiyle başka kıyafet tercih etmiyor.

İşte Zelenskiy'nin yeşil tişörtü: