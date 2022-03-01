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Zelenskiy'nin yeşil tişörtü...
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy renkli kişiliği ile Ukrayna halkının gönlünde taht kurmuş, ezici bir üstünlükle devlet başkanı seçilmişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz başladığı günden itibaren ekranlara her çıktığında şık takım elbise ile boy gösteriyordu. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı sonrasında Zelenskiy'nin bu şıklığı yerini yeşil bir tişörte bıraktı.
Haberde İnsan 01.03.2022, 16:49
Genellikle savaşa giren liderler askeri kıyafet tercih ediyor, savaş meydanlarında kamuflajlı kıyafetleriyle basına görüntü veriyorlardı. Zelenskiy'nin de işgal öncesinde kamuflajlı görüntülerini hepimiz gördük fakat son günlerde şiddetini arttıran Rus saldırıları sonrasında Zelenskiy, televizyona her çıktığında veya yayınladığı her video mesajda yeşil bir tişört giydiğini görüyoruz. İleride Zelenskiy'nin giydiği bu yeşil tişört moda olur mu bilinmez ama belli ki Zelenskiy savaş yoğunluğu sebebiyle başka kıyafet tercih etmiyor.
İşte Zelenskiy'nin yeşil tişörtü: