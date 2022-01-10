Yüksekovalı çocukların poşet, tahta, tepsi ve bidonlarla kayma keyfi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çocuklar, evlerinden kapıp getirdikleri poşet, tahta, tepsi ve bidonlarla kaymanın keyfini çıkardı.

Kar yağışını sevinçle karşılayan Yüksekovalı çocuklar, güneşin açtığını görünce evlerinden getirdikleri poşet, tahta, tepsi ve bidonlarla karda kaymak için sıraya girdi. Neşeyle kayan çocuklar, "Arkadaşlarla birlikte temin ettiğimiz poşet, tepsi ve tahtalarla kayarak güzel vakit geçiriyoruz. Derslerimizi de ihmal etmiyoruz" dediler.

Havanın güzel olmasından dolayı kaydığını belirten Furkan Düzen, ’’Yaz geldiğinde zaten böyle eğlenceyi bulamıyoruz. Biz de arkadaşlarla evden tahta, tepsi, poşet ve bidonlarla evimizin yanında kayıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz’’ diye konuştu.