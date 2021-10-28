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YTB’den Türkiye’den Almanya’ya işgücü göçü anlaşmasının 60. yıl dönümüne yönelik çalışma

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Berlin Büyükelçiliği Almanya’daki Türk toplumunun oluşmasında ilk adım olan ve 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Türkiye-Almanya İkili İşgücü Anlaşması’nın 60’ıncı yılında “Almanya Türk Diasporasının 60. Yılı Programı” düzenliyor.

Haberde İnsan 28.10.2021, 13:38
YTB’den Türkiye’den Almanya’ya işgücü göçü anlaşmasının 60. yıl dönümüne yönelik çalışma

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Berlin Büyükelçiliği Almanya’daki Türk toplumunun oluşmasında ilk adım olan ve 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Türkiye-Almanya İkili İşgücü Anlaşması’nın 60’ıncı yılında “Almanya Türk Diasporasının 60. Yılı Programı” düzenliyor.

YTB, Türkiye’den Almanya’ya işgücü anlaşmasının altmışıncı yıl dönümünü bir dizi etkinlikle hatırlıyor ve hatırlatıyor. Anlaşmanın imzalandığı 30 Ekim’de Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde “Almanya Türk Diasporasının 60. Yılı Programı” düzenliyor. Almanya’daki Türk diasporasının 60 yılını anlatan çift dilli bir gazete çıkarıyor ve dijital bilet çalışması ile herkesi Sirkeci’den kalkan ve Münih Merkez Tren İstasyonuna giden trende yerini almaya davet ediyor.

“Vatandaşlarımız da bir süre çalışıp bir tarla bir traktör parası kazanıp gelme niyetiyle düşmüştü yola”

60 yıl önce imzalanan anlaşmanın belirli bir süre ile sınırlandırıldığının altını çizen YTB Başkanı Abdullah Eren, “Almanya’ya çalışmaya giden vatandaşlarımız da bir süre çalışıp bir tarla bir traktör parası kazanıp gelme niyetiyle düşmüştü yola. Ancak planlananla yaşanan öyle olmadı. Neticede bugün bakıyoruz ki tam altmış yıllık bir süre geçmiş” ifadelerini kullandı.

Türk toplumuna bir vefa borcu mahiyeti taşıyan 60’ıncı yıl programı 30 Ekim 2021 tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilecek program kapsamında Almanya’daki Türk diasporasına özel “Kalanlar” adlı kısa belgesel gösterimi yapılacak. Bunun yanında ise “60 Yılın Hatırına Söyle Almanya” başlıklı müzik video gösterimi izleyicilerle buluşacak. Betin Güneş & Türk Oda Orkestrası ile Koro Dinletisi de gecede sahne alacak.

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