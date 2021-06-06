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Yolda gördükleri karaca karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yayla yolunda araç ile seyir halindeyken önlerine çıkan karacayı gören çocukların şaşkınlığını gizleyemediği video, yüzleri gülümsetti.

Haberde İnsan 06.06.2021, 15:35
Yolda gördükleri karaca karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yayla yolunda araç ile seyir halindeyken önlerine çıkan karacayı gören çocukların şaşkınlığını gizleyemediği video, yüzleri gülümsetti.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dün yayla yolunda bir aracın önüne karaca çıktı. Akyazı Acelle Yaylasından, Yanık Yaylasına doğru seyir halinde olan aracın içerisinde bulunan çocuklar ise karacayı karşılarında görünce şaşkınlık ve sevinçlerini bir arada yaşadılar. Cep telefonu ile kaydedilen o anlar yüzleri gülümsetti. Gördükleri karaca karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen çocuklar, “Milyonda bir şans bize geldi, çok güzel, duruşa bak” sözleri ile sevinçlerini dışa vurdular.
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