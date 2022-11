Yolda gördüğü kadın hayatını zindana çevirdi

Kayseri’de yaşayan Mükremin Tercan, iddiaya göre yolda gezerken tanıştığı kadın hakkındaki gerçekleri öğrenince dünyası başına yıkıldı.

Belçika’dan Kayseri’ye gelen ve burada yaşamaya başlayan 41 yaşındaki Mükremin Tercan, 2 yıl önce yolda gördüğü ve hoşlandığı E.B. ile tanıştı. Gönül ilişkisine dönen tanışmada iddiaya göre E.B.’nin tutarsız konuşmalarından şüphelenerek çevreden araştırmaya başlayan Tercan, yeğeni olarak tanıştığı kızın E.B.’nin öz kızı olduğunu ve tedavi gördüğünü iddia ettiği babasının da 6 yıl önce vefat ettiğini öğrendi. Tercan, E.B.’nin kendisinin ve babasının ameliyat parası ve çeşitli ihtiyaçlar bahanesi ile kendisini dolandırdığını ve konuşmak için buluştuklarında da arabasından telefonunu, paralarını ve altınlarını çalarak kaçtığını söyledi. E.B. hakkında suç duyurusunda bulunan adam, yetkililerden yardım bekliyor.

Mükremin Tercan, E.B. ile 2 yıl önce gezerken tanıştığını söyleyerek, “2020 yılında çarşıda gezerken bir hanım efendi ile tanıştık. Birbirimize telefon numaralarımızı verdik. Daha sonra görüştük ve ben ailemle tanıştırdım. Samimi olduğuna inandım, güvendim. O da kendi ablası ve yeğeni olarak tanıttığı öz kızı ile tanıştırdı beni. İlişkimiz bu şekilde ilerlerken ben de ailemin geri kalanı ile tanıştırdım kendisini. Bana hiç evlilik yapmadığını, hastalığından dolayı çocuğu olamayacağını söyledi. Her şeyi kabullendik, inandık ve destekledim onu her zaman hem psikolojik hem de maddi olarak. Ben şu an 41 yaşındayım ve hiç evlilik yapmadım. Kendisini sevdim, inandım ve bu şekilde tanışıklığımız devam etti. Daha sonra kendisinin rahatsız olduğunu, ameliyat olmak istediğini söyledi. Ben de kabullendim ve masraflarını karşılayabileceğimi söyledim. Çünkü ben bunları konuşmadan kendisi ile evlilik talebinde bulundum ve kendisi de olumlu düşündüğünü ve olabileceğini ve uygun bir zamanda bizi evine davet edeceğini söyledi. Benden tüm kredi kartı borçlarını ödememi istedi, kabul ettim. Bu benim eşim olacak neden bazı şeyleri yüklenmeyeyim dedim. Ameliyat masraflarını karşıladık. İstekleri hiç bitmedi onları karşıladık” dedi.

“2 senedir baktığı babasının 6 yıl önce vefat ettiğini öğrendik”

Kendisine 2 yıldır hasta babasına bakıldığının söylendiğini fakat E.B.’nin babasının 6 yıl önce vefat ettiğini öğrendiğini söyleyen Tercan, “Bir insanın köşede bir birikimi olur evlilik için ve tüm birikimlerimizi biz bu kadına harcadık. Çünkü kendisine inandık. Daha sonradan babasının hasta olduğunu söyledi. Halbuki benim araştırmalarımda babasının 6 sene önce vefat ettiğini öğrendim. 2 sene boyunca babasına baktığı için sabır ile beklediğimiz insandı. Babasının ve kendisinin hastane masraflarını karşıladıktan sonra baktım tutarsızlıklar var. Yalanları ortaya çıktıktan sonra da ben kendisine neden böyle yaptığını sordum. Bunlardan önce de ben kendisine olgun insanlar olduğumuzu, birbirimizi kandırmamamız gerektiğini ve ekonomik sıkıntısı varsa insan olarak yardım etmek istediğimi söyledim. Öyle bir şey olmadığını defalarca söyledi. Maalesef kendisine inandık ve yalanları ortaya çıktıktan sonra ben şikayetçi oldum kendisinden. İki gün sonra da kendisi bana telefon açtı “Gel uygun şekilde anlaşalım” dedi. Bana uzaklaştırma kararı çıkardı” ifadelerini kullandı.

“Konuşalım dedi, altınları ve paraları çalıp kaçtı”

Mükremin Tercan, E.B.’nin kendisini konuşmak için çağırdığını ve arabada bulunan cep telefonu, altın ve paraları çalarak kaçtığını söyleyerek, “Ben tehdit ve hakaret etmedim kendisine ama maalesef hiçbir şey de kanıtlayamadım. Kendisi ile buluştuk ve kendisi bana susadığını su istediğini söyledi. Ben de su almaya gittim ve arabaya döndüğümde baktım kaçıyor. Nereye gittiğini sorduğumda bana benimle konuşmayacağını söyledi. Ben de kendisinin beni aradığını söyledim ve sonradan arabaya döndüğümde cep telefonumu, biraz da altın ve param vardı onları alıp gittiğini fark ettim. Biz şikayette bulunduk ve hala da savcılık süreci devam ediyor. Ben yetkililerden yardım istiyorum. Tehdit edildiğimiz için ailem korkuyor ve Türkiye’ye gelemiyorlar. Biz artık verdiğimizi alamayız ama bir kişiyi evlenme vaadi ile kandırmak bir suç ve kanunun işlemesini istiyoruz biz” dedi.