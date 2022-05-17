Yılmaz Vural, ’Hemşirelik Haftası’ etkinliğinde hemşirelerle bir araya geldi

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 12-19 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Masa tenisi turnuvası, voleybol turnuvası ve sushi workshopu yapılan etkinliğe eski futbolcular Yılmaz Vural, Alpaslan Tekin ve Güvenç Kurtar da katılım sağlayarak sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

12-19 Mayıs Hemşirelik Haftası çerçevesinde Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bahar şenliği düzenlendi. Etkinliğe hastane hemşireleri ve sağlık çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Voleybol maçı ile başlayan şenlik masa tenisi turnuvası, sushi workshopu ile devam etti. Sağlık çalışanlarını yalnız bırakmayan Yılmaz Vural, Alpaslan Tekin ve Güvenç Kurtar da etkinlik çerçevesinde bir söyleşiye katıldı. Hastane yönetimince sağlık personellerine karanfiller dağıtıldı. 3 gün boyunca sürecek olan şenlik farklı etkinlikler ile kutlanmaya devam edecek.

“Bu hafta hemşire kardeşlerimizin haftası”

Etkinliğe katılım sağlayan Yılmaz Vural, “Bu hafta hemşire kardeşlerimizin haftası. Biz de bugün buraya seve seve geldik. Onlar bizim gözümüzde birer melek. Onlarla birlikte bugün hoş vakit geçireceğiz” dedi.

Açıklamada bulunan Güvenç Kurtar, “Bütün pandemi dönemi boyunca bizim kahrımızı çektiler. Onları tekrar kutluyor ve tebrik ediyorum. Cefakar bir şekilde çalışarak o dönemi atlatmamıza yardımcı oldular” diye konuştu.