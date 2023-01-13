Yıllardır devam eden gelenek: Her Cuma namazının ardından çorba ikram ediliyor

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesi İsalar köyünde bulunan Haraçoğlu Türbesi’nde Cuma namazlarının ardından uzun yıllardır süren gelenek yaşatılmaya devam ediyor. 800 yıl önce Horasan’dan gelen Hoca Saadettin Efendi tarafından Nakşibendi Dergahı olarak kurulan ve dergahın ilk şeyhi Hoca Saadettin Efendi ile tarikattan ulema ve yakınlarının kabrinin bulunduğu türbedeki camide Cuma namazlarının ardından vatandaşlara çorba ikram ediliyor.

Köyde yaşayan vatandaşlar, uzun süredir yaşattıkları geleneği devam ettirerek gelecek nesillere aktaracaklarını söyledi.