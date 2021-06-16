Yıldırım Belediyesi’nden minik dostlara yuva

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarının doğal ortamlarında yaşamaları için çalışmalarına devam ediyor.

Sokak hayvanlarını ilçenin sâkini kabul eden Yıldırım Belediyesi, sevimli dostlarımıza yönelik önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. 2021 yılının başından bu yana ilçedeki parklara ve muhtelif noktalara 51 kedi evi, 8 köpek beslenme noktası, 5 kedi beslenme noktası yerleştiren Yıldırım Belediyesi, 147 kuş evini de ilçeye kazandırarak Türk-İslâm medeniyetinin kuş evi geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Yıldırım’da yaşayan bütün canlılara sahip çıktıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Selçuklu ve Osmanlı’dan bugüne önemli bir yere sahip olan kuş evleri kültürünü Yıldırım’da yaşatmaya devam ediyoruz. Biz, inşâ ettikleri ibadethanelere kuşlar için yuvalar yapan, kış aylarında aç kalan yaban hayvanlarını doyurmak için vakıflar kuran bir kültürün mirasçılarıyız. Bu da bize bir sorumluluk yüklüyor. Dolayısıyla ilçemizde sokak hayvanları sahipsiz değil, onların da sorumluluğu bizim üzerimizde” diye konuştu.