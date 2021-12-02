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Yıldırım, 2021’de ilçeye değer katacak birçok projeyi hayata geçirdi

Yıldırım Belediye Meclisi 2021 yılının son meclis toplantısını yaptı. 2021’in pandemi gölgesinde geçtiğini hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, bir taraftan salgınla mücadele ederken diğer taraftan da yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Haberde İnsan 02.12.2021, 15:10
Yıldırım, 2021’de ilçeye değer katacak birçok projeyi hayata geçirdi

Yıldırım Belediye Meclisi 2021 yılının son meclis toplantısını yaptı. 2021’in pandemi gölgesinde geçtiğini hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, bir taraftan salgınla mücadele ederken diğer taraftan da yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

COVİD-19 salgınının insanların yaşam şekillerinin yanı sıra kamu hizmetleri konusunda da birçok değişikliğe sebep olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, “İnsan sağlığının ne kadar değerli olduğunu ve insana yapılan yatırımın önemini bu süreçte bir defa daha tecrübe ettik. İnsan sağlığının korunması, hemşehrilerimizin hayatlarının kolaylaştırılması ve salgının etkilerinin azaltılması için gayret sarf ettik. Devletimizin aldığı karar ve uyguladığı önlemlerin aksamadan yürütülmesi için çalıştık. Pandemi sürecinde sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman olduğu gibi yine çevre temizliğinden gıda desteğine, dezenfeksiyon işlemlerinden ilaç desteğine, hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olduk” ifadelerini kullandı.

Pandemi ile mücadele ederken, rutin belediyecilik hizmetlerini yürüttüklerini ve ilçeye yeni yatırımlar kazandırdıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Pandemi sürecine rağmen, geride bıraktığımız süre zarfında belirlediğimiz ‘2021 Atılım Yılı’ vizyonumuz kapsamında, Yıldırım’a şehrin marka değerini arttıracak yatırımlar kazandırdık. 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Balaban Mesire Alanı, Vakıfköy Kent Parkı, Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nı ilçemize kazandırdık. Yine ilçemizdeki yeşil alan miktarını toplamda 1.5 milyon metrekare arttırma hedefine de son sürat yaklaşıyoruz. Cumalıkızık Mesire Alanı ve Gökdere Millet Bahçesi’ni de vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Bunların yanı sıra 2022 yılında ilçemize Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi, Setbaşı Gençlik ve Sanat Akademisi, Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezi, Karapınar Gençlik Merkezi’ni gençlerin ve yenilenen yüzüyle Barış Manço Kültür Merkezi’mizi geleceğin adam olacak çocuklarının hizmetine sunacağız” sözlerini kaydetti.

2021 atılım yılının projelerin vücut bulduğu verimli bir yıl olduğunun altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ı Yıldırımlılarla birlikte yönetiyoruz. Hizmet ve projelerimizi vatandaşlarımızın bizlere gelen taleplerine göre şekillendiriyoruz. Değerlerin şehri Yıldırım’ın geleceği için, 2022 yılında da ortak akılla, samimiyet ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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