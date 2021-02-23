Yetiştirdiği süs kabaklarından kuşlara yuva yaptı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde okul müdürü yetiştirdiği süs kabaklarını oyarak yaptığı kuş yuvalarını okulun bahçesine ve tarlasına astı.

İlçenin Perşembe beldesi Filiz-Rifat Güpgüpoğlu Anadolu Lisesi Okul Müdürü Muhammet Ardıç, organik tarım yaptığı tarlasında bulunan süs kabakları ile kışın karda yuvasız olan kuşlara yuva yaparak ağaçlara astı. Kuşlara düzenli olarak da yem bıraktığını söyleyen Okul Müdürü Ardıç, " Hafta sonu yasaklarında bahçeye geliyorum. Bu esnada kardan dolayı kuşların yuva aradığını fark ettim. Sığınabilecek yuvaları olsun diye yetiştirdiğim süs kabaklarını oydum, zımpara yapıp suya dayanıklı olması için ahşap koruyucu ile boyadım. Aslında daha önce okulda yaptığımız kuş yuvası projesi vardı. Birazda ondan esinlenerek aklıma böyle bir şey geldi.”

“Doğal ortama, doğal yuva olsun”

Müdürlüğünü yaptığı okulun bahçesinde bulunan ağaçlara da yuva asan Ardıç, “Okulun bahçesine, ekip biçtiğim bahçeye süs kabağından yaptığım yuvaları ağaçlara astım. Daha önce kuşlar için bahçeye ayçiçeği ve mısır dikmiştim. Hepimiz hayvan severiz. Kedi, köpek bakıyoruz ama Filyos Vadi projesinde kuş cennetinin olduğu bölgede bana göre kuşlar biraz ihmal ediliyor geliyor. Dolayısıyla bu vadi içerisinde de kuşlara biraz daha sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yaz buğday ekmeyi düşünüyorum. Sebebi ise kendiliğinden yetişip, toplanmaya gerek duymadan kuşlara toprakta yem olarak kalsın. Şimdilik yaptığım yuvalara yem bırakıyorum”