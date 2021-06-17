Yavrusu ağaçta kalan anne kedi, saatlerce bekledi

Ordu’da yavrusu ağaca çıkan anne kedi, burada mahsur kalan yavruyu saatlerce bekledi.

Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi’nde yavru bir kedi çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, yavrunun geri inebileceğini düşünerek ekiplere bilgi vermedi. Saatler sonra yavru kedinin yine ağaçta beklediğini ve annesinin de aynı ağacın dibinde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Yavru kedi, bir süre sonra kendi imkanıyla ağaçtan inerek annesine kavuştu. Saatlerce ağaçta mahsur kalan yavru, anne sütü ile karnını doyurdu.