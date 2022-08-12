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Yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kabuğu parçalanmış halde bulunan yaralı kaplumbağa belediye ekiplerince tedavi altına alındı.

Haberde İnsan 12.08.2022, 15:31
Yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kabuğu parçalanmış halde bulunan yaralı kaplumbağa belediye ekiplerince tedavi altına alındı.

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, otomobiliyle seyir halindeyken kabuğu kırılmış kaplumbağayı fark eden vatandaşın ihbarı üzerine yaralanmış halde bulunan hayvanı Veterinere teslim etti. Yaralı kaplumbağanın kırılan kabuklarına yaklaşık 1 saat süren operasyonda serklaj teli ile dikiş atıldı. Hasar gören bölge, sorunsuz birleşmesi için alçıya alınırken, veterinerde gözetim altında tutulan kaplumbağanın tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

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