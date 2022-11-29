“Yanlış iğne” davası yeniden AİHM’de

Henüz 10 yaşındaki kızının yanlış tedavi sonucu öldüğünü iddia eden anne Güldane Telli, tam 13 yıldır hukuki mücadelesini sürdürüyor. Kızına ait eşyaları bir an olsun yanından ayırmayan anne, yeniden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.

10 yaşındaki Gülizar Tunç, 2009 yılında ateş ve kusma şikayetiyle Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü. Kızının durumunun yanlış iğne ve tedavi sonucu kötüleştiğini ve Diyarbakır’da sevk edildiği hastanede de hayatını kaybettiğini iddia eden İzmir’de yaşayan anne Gülizar Telli ise hukuk mücadelesini 13 yıldır sürdürüyor. Kızının otopsi raporunda ölüm nedeni olarak tanı konulamadığı için savcılığın takipsizlik kararı verdiğini, bunun üzerine konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdığını ifade eden Telli, AİHM’in annenin en azından tazminat alacağı yönünde görüşe vardığını ve başvuruyu tazminat hakkının istenmesi için Türkiye’ye geri gönderdiğini söyledi. Türkiye’de tazminat davası açan Güldane Telli’nin talebi ise hem Anayasa Mahkemesi hem de Danıştay tarafından reddedildi. Telli, geçen süre zarfında pes etmediğini ve AİHM’e yeniden başvurduğunu belirtti.

“Hakkımızı aramaya devam edeceğiz”

Yaşadığı olayı anlatan Telli, “Kızımı 10 yaşındayken kusma ve ateş nedeniyle hastaneye götürdüm. Acil bölümünde kızıma serum taktılar, sonra eve gönderdiler. Evde kızımın ağzından köpükler gelmeye başlayınca yeniden aynı hastaneye götürdüm. Aynı doktor tahlil yapmadan çeşitli iğneler vurdu, serum taktı. Kızım kötüleşince başka bir hastaneye gittik ve yoğun bakımda da hayatını kaybetti. Ben kızımı menenjit nedeniyle hastaneye götürmüştüm ama yanlış iğne ve tedavi sonucu öldü. Kızım öldükten sonra hukuki mücadelemizi başlattık ancak dava zaman aşımına uğradı. Ardından konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdık. Bu dava da reddedildi ancak yeniden başvuruda bulunduk. Hakkımızı sonuna kadar aramaya devam edeceğiz” dedi.

Kızının eşyalarını yanından ayırmıyor

Kızının geçen 24 Kasım’da ölüm yıldönümü olduğunu belirten Telli, “Kızım yaşasaydı şu anda 23 yaşında olacaktı. Kızım okuyacaktı. Tokaları, kalemi bende kaldı. Hastanede ayağından çıkardığım çorabı, gözünün yaşını sildiğim mendil bende kaldı. Kızım oynadığı bebeği bende kaldı. Acılı bir anne olarak sesleniyorum; bana lütfen bu konuda destek olun” diye konuştu.