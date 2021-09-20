banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır

Yamaç paraşütünde metrelik ’piton döner’ ziyafeti

Adana’da bir tavuk dönerci, yamaç paraşütünde tescilli metrelik ‘piton döneri’ hazırlayarak yedi.

Haberde İnsan 20.09.2021, 09:51
Yamaç paraşütünde metrelik ’piton döner’ ziyafeti

Adana’da bir tavuk dönerci, yamaç paraşütünde tescilli metrelik ‘piton döneri’ hazırlayarak yedi.

Seyhan ilçesinde dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, bilinen dönerlere farklılık katarak 1 buçuk metrelik tavuk döner üretti. Ekmeğin içerisine tablacı salatası koyduktan sonra dışını ise çeşitli peynirlerle harmanlayan Taş, bu dönere ise tescil alarak ‘piton döner’ adını koydu.

Farklılık oluşturmak için Taş, eğitmen Tuna Emrah Gök eşliğinde yamaç paraşütünde kurduğu düzenekle metrelik döneri hazırladı. Yaklaşık 1 saat 500 metre havada kalan Taş, döneri hazırlayıp Gök ile birlikte yedi. Taş’ın kaydedip paylaştığı görüntüler ise sosyal medyada ilgi gördü.

Mehmet İkram Taş, “Bir aksiyon olsun dedik. Hep karada yapıyorduk bu sefer de havada yapalım dedik. Ne kadar zor da olsa çok güzel bir duyguydu. Anlatılmaz, yaşanır derler ya öyle bir şeydi. Havada ortalama 1 saat kaldık, döneri hazırlamam da 30 dakika sürdü. Farklı bir duygu. Zorlansak da her şeye değer. Havada piton döner yemek çok güzel bir duyguydu” diye konuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0