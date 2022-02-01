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Yaklaşık 450 gündür korona testleri pozitif çıkan Muzaffer abinin hikayesi!
Korona testi her seferinde pozitif çıkan Muzaffer isimli vatandaşın karantina süresi neredeyse 450 günü buldu. Hastanede uzun süre müşahede altında tedavi altına alınan Muzaffer Bey, 14 aylık süre boyunca 75'e yakın koronavirüs testi yaptırmış ve bu testlerin de tamamı pozitif çıkmış. Youtube fenomeni Alper Rende yayınladığı son içeriklerinden birinde Muzaffer Beyi evinde ziyaret etmiş.
Haberde İnsan 01.02.2022, 13:17
Ziyaret esnasında tekrar test yapılan Muzaffer Beyin sonucu yine "Pozitif" çıktı. İşte o video...