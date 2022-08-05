Van’da yerli tırdan sonra yerli kepçe de üretildi

Van’da Reşat Dellal isimli vatandaş kendi imkanlarıyla yerli kepçe imal etti.

2014 yılında İsmail Mescioğlu tarafından Türkiye’nin ilk yerli tırının imal edildiği Van’da, yerli kepçe de imal edildi. İpekyolu ilçesine bağlı Cevdet Paşa Mahallesi’nde ikamet eden Reşat Dellal, tüm imkânsızlıklara rağmen kepçe üretimini gerçekleştirdi. Çocukluğundan beri makinelere karşı bir merakının olduğunu ifade eden Dellal, “Çocukluktan gelen bir merakım vardı. Makineleri seviyordum. Daha sonra sosyal medyada İspanya’da birinin bu şekilde bir makine yaptığını gördüm. Hoşuma gitmişti. Bende yapmaya karar verdim” dedi.

Parçaların çoğunu şehir dışından temin ettiğini belirten Dellal, “Sanayide çalışan bir arkadaşım var. Özellikle kaynak konusunda bana çok yardımı oldu. Yavaş yavaş derken çok şükür yaptık. Tabi resmi bir kurumda çalıştığım için ancak mesai saatlerimin dışında günde 2-3 saat çalışabiliyordum. Bu nedenle üç ay gibi bir zamanımı aldı” ifadelerini kullandı.

Ürettiği kepçenin özellikle bağ bahçe gibi işlerde rahatlıkla kullanılabildiğine dikkat çeken Dellal, “Bağ bahçelerde kullanılabilir. Yaklaşık bir metreye kadar kazabildiği için elektrik ve su borularının geçtiği yerlerde kullanılabilir. Bunun yanında sürücü kurslarında eğitim vermek için de kullanılabilir” diye konuştu.

İmkan verilmesi halinde daha güzel ve daha büyük makineler üretebileceğini vurgulayan Dellal, “Kuzenim İsmail yaklaşık 10 yıl önce yerli tırı yapmıştı, bizde yerli kepçeyi yaptık. İmkan verilirse daha güzel şeyler yapabiliriz” dedi.