VAN (İHA) – Türkiye geneli etkili olan kar yağışı ve buna bağlı yolların kapalı olmasından dolayı Van’da otobüs seferleri iptal edildi.

Van’da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle otobüs seferleri iptal edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Gölü Turizm Müdürü Şükrü Arslan, bazı şehirlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm firmaların ortak kararı doğrultusunda bugünkü seferlerin iptal edildiğini ifade ederek, “Yollar kapalı olduğu için sefer yapamıyoruz. Otogar şu anda komple durmuş. Araçlarımız yollarda kalmış. Kayseri, Malatya ve Ankara yolları kapalı. Yine dün akşamdan beri Gaziantep yolu Diyarbakır’a kadar kapalı. Bizim araçlarımız Mardin üzeri devam ediyor ve hala yoldalar. Dünden beri Kayseri-Pınarbaşı yolu kapalıydı. Şu an yollar açıldı, tek şerit halinde ulaşım sağlanıyor. Yine dün Bolu-Ankara tüneli kapalıydı, sabaha karşı yollar açıldı. Dolayısıyla bugün bütün seferlerimiz iptal. Yarın da büyük ihtimalle iptal olabilir. Şu an için bir şey diyemiyoruz” dedi.

Otogara gelen yolcular ise seferlerin iptal edilmesine üzüldüklerini ancak yapacak başka bir şeyin olmadığını ifade ettiler. Bodrum’a gidecek olan İbrahim Çelik isimli vatandaş, “Bodrum’a gidecektim ama ne yazık ki kar nedeniyle yollar kapalı, gidemiyoruz. Yarın açılabilirmiş dediler. Biz de mecburen otogarda kalacağız” ifadelerini kullandı.

Bedrettin Gökdoğu isimli yolcu da, “Milas’a gitmem gerekiyordu ama gidemedim. Çarşamba gününe ertelendi” diye konuştu.