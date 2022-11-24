Valilerden öğretmenlerine duygulandıran sürpriz

Konya’da 23 yıl önce emekli olan öğretmene eski öğrencileri Öğretmenler Günü sürprizi hazırladı. Emekli öğretmen Abdurrahman Pancar’ın öğrencilerinden olan İzmir ve Çorum valileri düzenlenen sürpriz programa telefonla görüntülü olarak bağlanırken, kent merkezinde farklı kurumlarda görev yapan eski öğrencileri de öğretmenlerinin gününü birlikte kutladı.

1974 yılında öğretmenliğe başlayan ve farklı yerlerde 8 yıl görev yaptıktan sonra Konya İmam Hatip Lisesi’nde 17 yıl Arapça, Kur’an-ı Kerim, Hadis ve Tefsir dersleri veren Abdurrahman Pancar, 1999 yılında emekli oldu. 75 yaşındaki Abdurrahman Pancar için eski öğrencileri bir araya gelerek Öğretmenler Günü sürprizi hazırladı. Zindankale Kültür Merkezi Sultan Şah Salonunda düzenlenen etkinliğe oğlu tarafından konuşmacı olarak getirildiğini zanneden emekli öğretmene, ilk önce kendi hayat hikayesi kısa film olarak izletildi. Salondaki eski öğrencilerinden habersiz olan Abdurrahman Pancar, daha sonra öğrencilerini karşısında görünce duygu dolu anlar yaşandı.

Öğrencileri olan İzmir ve Çorum valileri öğretmenleri için programa görüntülü bağlandı

Abdurrahman Pancar’ın eski öğrencilerinden olan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, sırayla görüntülü olarak programa bağlanarak öğretmenlerinin gününü kutladı. Bir süre boyunca öğretmenleri ile sohbet eden İzmir ve Çorum valileri eski günlerden konuşarak hasret giderdi.

“Yaşım 75 olmasına rağmen o duyguları yeniden yaşadım”

Programa habersiz bir şekilde getirildiğini ve hazırlanan sürpriz karşısında çok heyecanlandığını anlatan Abdurrahman Pancar, “Bana oğlum bile söylemedi, buraya gelip bu sürprizin yapılacağını. Program olduğu ve kısa bir konuşma yapacağım söylendi sadece. Nereye gideceğimizi bile söylemedi. Karanlıklardan geldik 5’inci kata kadar çıktık. Böyle bir şeyden haberim de yoktu. Karanlıklardan girince gizli derneklerin girişi gibi zannedip korktum. Ama gerçekten çok duygulandım. Çok sevindim, çok memnun oldum. Bu kadar öğrencimin bu kadar bir araya geleceğini tahmin etmiyordum. Göreve başladığım heyecanın aynısını şimdi hissettim. Yaşım 75 olmasına rağmen o duyguları yeniden yaşadım. Öğretmenlik çok sevdiğim bir meslek. Yeniden mesleğe dönme imkanım olsa, öğretmenlik yapsam. O yavrularla birlikte olsam, onlara bir şeyler anlatsam” dedi.

“Küçücük bir fidandık, bizi kocaman bir ağaç etti”

Düzenlenen sürpriz Öğretmenler Günü kutlamasına katılan ve 1991 yılında İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mehmet Oğuz, “Allah razı olsun bizleri yetiştiren insanlardan. Hakikaten hayatımıza en çok renk katan, en çok yol çizen ve bize çizgiyi çizen yetiştiren insan, Allah ondan razı olsun. Elbette ki, biz o günlerde bir çocuktuk. Küçücük bir fidandık, bizi kocaman bir ağaç etti. 1982 yılında kendisinin söylediği yani 40 yıl önce hesabını nasıl vereceğim diye düşünüyor. Allah onun üzerine bir 40 yıl daha ömür veriyor, inşallah daha uzun ömürler verir. Biz onun daha öğrencileriyiz” şeklinde konuştu.

Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız da, “Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bugün de değerli öğretmenimiz Abdurrahman Pancar hocamızın sürpriz ziyaretine katıldık. Gerçekten çok mutlu olduk. Bizde emeği çok büyük, her zaman özel günlerde ararız, kendisini mutlu etmeye çalışırız. Bugün bizler belli bir makama gelmişsek, hocamızın emeği çok büyük” ifadelerini kullandı.

“Duygulandık, heyecanlandık, heyecanımız yeniden arttı”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Doğan da, “Öncelikle olarak hocalık rol modelliği gerektiriyor. Abdurrahman hocam hep bize rol model oldu. O feyzi geri alıp tekrar yaşayabilmek gerçekten çok önemli, bizler de onun yolunda gidebilmek adına bizler için çok önemli oldu. Duygulandık, heyecanlandık, heyecanımız yeniden arttı. İnşallah bizler de onun gibi bir öğretmen oluruz” diye konuştu.

Düzenlenen sürpriz Öğretmenler Günü etkinliği aile fotoğraf çekimi ile son buldu.