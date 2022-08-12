Vali pazara indi, pazarcı esnafına aşure dağıttı

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentin en büyük pazarı olan Cuma pazarını gezerek, esnafa ve halka aşure dağıttı.

Karabük Sebzeciler, balıkçılar, kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Cuma Kara’nın ev sahipliğinde esnaf duası ve aşure programı düzenlendi. Programa Karabük Valisi Fuat Gürel’in yanı sıra AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe, kurum müdürleri ile oda başkanları katıldı.

Beraberindeki heyetle birlikte köylü pazarı ve halk pazarını gezen Vali Gürel, hem fiyatları denetledi, hem de Muharrem ayı dolayısıyla pazarcı esnafına aşure ikramında bulundu.

Program sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Fuat Gürel, kentin en büyük pazarı olan Cuma pazarında pandemi sonrası yoğun olduğunu ve yeri üreticilerin daha ucuza ürünlerini sattığını söyledi.

Oda Başkanı Cuma Kara’nın muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı programı düzenlediğini de kaydeden Vali Gürel, “Vatandaşlarımızla, pazarcı esnafımızın yanında olarak onlara hayırlı işler diledik. Esnaflarımın bir takım ihtiyaçları oldu, onları da notunu alarak zabıta müdürümüz gerekli çalışmaları yaparak belediye başkanımıza iletecek. Hem oda başkanımıza hem de zabıta müdürümüze teşekkür ediyoruz. Kentteki üreticilerimizin ürünleri pazara girince fiyatlarda oldukça

düşüktü. Üretimin yoğun bir dönemdeyiz” dedi.

Oda Başkanı Cuma Kara ise, 4 yıldır Karabük’te görev yapan Vali Fuat Gürel’in her zaman kendilerini yalnız bırakmayarak yanlarında olduğunu ifade ederek, muharrem ayını tebrik etti.