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Usturası emektar, kendisi usta

İlk tıraşını 1955 yılında yapan 80 yaşındaki Şahin Taner, 63 yıldır aynı dükkanda berberlik mesleğini sürdürüyor. Bir yandan Türk Sanat Müziği dinleyip bir yandan da jiletsiz usturasıyla hünerlerini gösteren Şahin Usta, mesleğe ilk başladığı yıllardaki müşterilerini hala küçük dükkanında tıraş ediyor.

Haberde İnsan 14.01.2022, 09:57
Usturası emektar, kendisi usta

İlk tıraşını 1955 yılında yapan 80 yaşındaki Şahin Taner, 63 yıldır aynı dükkanda berberlik mesleğini sürdürüyor. Bir yandan Türk Sanat Müziği dinleyip bir yandan da jiletsiz usturasıyla hünerlerini gösteren Şahin Usta, mesleğe ilk başladığı yıllardaki müşterilerini hala küçük dükkanında tıraş ediyor.

İzmir’in Konak ilçesi Yenişehir semtindeki Ruhi Berber, tam 63 yıldır kapısını müşterilere açık tutuyor. 80 yaşındaki berber Şahin Taner, 67 yıllık meslek hayatına aynı dükkanda devam ediyor. Sabah ezanının ardından yola koyulup dükkanının kilidini açan Taner, jiletsiz usturasını bileyleyip neredeyse 70 yıllık müşterilerinin tıraşını yapıyor. Mesleğini çok sevdiğini, ömrü el verdikçe çalışmaya devam edeceğini belirten Taner, bir yandan çalışırken bir yandan da Türk Sanat Müziği dinlemeyi ihmal etmiyor.

İlk tıraşını 1955’te yaptı

1959 senesinde berber dükkanını eniştesi İsmail Demirhan ve ağabeyi Ruhi Taner ile beraber açtıklarını söyleyen Şahin Taner, “1950 yılından bu yana da meslekteyim. İşi, eniştem ve ağabeyimden öğrendim. Senelerdir bu işi yapıyorum. İlk tıraşımı da hatırlıyorum. Rahmetli Hamdi Ağabeyimiz, 1955 senesinde ‘Kalk, beni tıraş et’ dedi. Usturayı elime aldım, rahmetlinin yüzünü 25 yerden kestim. ‘Pamuk koy, devam et’ dedi. Onlara minnet duyuyorum. Bakarak öğreniyorduk ama bir de uygulamalı olarak onların sayesinde öğrendim. İlk saç tıraşımı da 1956 senesinde Alaaddin ağabeyimize yaptım. Hepsine Allah rahmet eylesin” dedi.

“Jiletsiz ustura isteyen 10 müşterim var”

Uzun yıllar jiletsiz ustura ve el makineleriyle saç-sakal tıraşı yaptığını ifade eden Taner, “Eskiden elektrikli makineler yoktu, jilet yoktu. Ustura ve el makinesi ile tıraş yapardık ve zorlanırdık. Şimdi ustura ile tıraş da ettiğim 10 müşterim var. Jiletli tıraş isteyen müşteriler ağırlıkta. Ustura bizim için önemli. İşi ondan öğrendik, ekmeği ondan kazandık. Dükkandaki sandalyeler, aynalar 60-70 yıllık. Burada 60 yıllık usturam da var. Yeni nesil, usturayı bileyemez. Ustura ile tıraş yapamazlar, zordur. Jiletle daha kolaydır. Ben ustura ile tıraş etmeyi daha çok severim. Keyifli gelir. 20 tane usturam, eski makaslarım var. Hepsi dükkanımda duruyor” diye konuştu.

Beş kuşağı tıraş etti

En eski müşterisinin Selahattin Özbüker olduğunu, kendisini halen tıraş ettiğini dile getiren Taner, “Bu aileyi beş kuşaktır ben tıraş ediyorum. Selahattin henüz çocukken ilk tıraşını ben yaptım. Mesleğimi severek yapıyorum. Sabah kalkıp namazımı kılıyorum, dükkanı açıyorum. Dükkan kapısı, rızk kapısı. Yaşım 80 oldu. Gücüm yettiği kadar bu işi yapacağım. Müşterimle aram iyidir. Gerçi müşteri dostlarımın çoğu vefat etti. Eskiden burada kuyruk olurdu. Geceye kadar çalışırdım. Bir günde 100 kişiyi tıraş ettiğim olurdu. Şimdi öyle bir şey yok” sözlerine yer verdi.

“İşimi de eşimi de çok seviyorum”

Taner, evde oturmaktan sıkıldığını, her gün dükkanını açtığını belirterek şunları söyledi:

“Eşime diyorum ki, ‘Hayatta ilk nikahı mesleğime, ikinci nikahı senin üstüne yaptım’ diyorum. Bazen eve gelen arkadaşları beni sorunca ‘İlk karısının yanına gitti’ diyormuş. Yanlış anlamayın, ilk karım dükkan oluyor. 54 senedir eşimle beraberiz, birbirimizi kırmış değiliz. Bazen ‘İşe gitme yoruluyorsun’ diyor ama ben alışmışım artık. Evde duramıyorum. ‘Seni nasıl bırakamıyorsam işi de bırakamıyorum’ diyorum. İşimi de eşimi de çok seviyorum.”

“Hayrına garibanların tıraşını yapar”

Taner’in en eski müşterisi Selahattin Özbüker de, “Dedem, babam, ben, oğlum ve torunum Şahin Usta’ya tıraş olur. Benim tıraş olmaya ilk başladığım yer burasıydı. Aciliyetim olduğunda başka yerlerde tıraş oluyorum ama genelde evimin altındaki berbere bile gitmem, buraya gelirim. Şahin Usta’nın eli hızlıdır. Eski belediye başkanları da ona gelip tıraş olurdu. Cilde daha faydalı olduğu için burada ustura ile tıraş oluyorum. Hatta benim bu dükkanda kendime ait usturam da var. Ustamız, benim usturamı başka kimsede kullanmaz. Havlum da ayrıdır. Ben geldiğimde usturamı kayışta bileyler ve beni tıraş eder. Allah ömür verdikçe buraya geleceğim. Ben gelemezsem o bana gelir. Bazı müşterileri vardır ki hastaneye gidip tıraş yapar. Vefalı bir esnaftır. Hayrına garibanların tıraşını yapar” dedi.

“Kendimi bildim bileli buraya gelirim”

Şahin Taner’in aynı zamanda yeğeni olan müşterisi Muzaffer Demirhan, “Kendimi bildim bileli buraya gelirim. Ustamızın eli hafiftir. Tıraşı ustura ile yapar. Cilt usturaya alıştıysa ustura ile tıraş her zaman daha iyidir ama bazı müşteriler jiletle tıraş olmak isteyebiliyor. Ustamızın bütün müşterileri eskidir. Devamlı ona gelirler” ifadelerini kullandı.

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