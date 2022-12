Üsküdar’da engelli bireyler Engelsiz Yaşam Merkezi’nde buluştu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’nde engelli bireyler bir araya geldi. Dans eden ve sulu boya çalışması yapan engelli bireyler doyasıya eğlendi. Çeşitli etkinlikler ile yapılan programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, Üsküdar’da kurulan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde program gerçekleştirildi. Engelli bireylerin dansları, sulu boya çalışmaları ebru sanatı çalışmaları ile yapılan kutlamaya engelli bireyler ile aileleri de yoğun ilgi gösterdi. Engelli çocuklar Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yeteneklerini sergilerken aynı zamanda ücretsiz şekilde ağız ve diş sağlığı taramasından geçirildi. Program çerçevesinde engelli çocuklar hazırladığı gösterilerde sahne alırken, bir yandan imza attıkları eserleri sergiledi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de programa katılım sağlayarak vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Her birimiz birer engelli adayıyız”

Günün anlam ve önemine dair açıklama yapan ve her insanın engelli adayı olduğunu vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Biliyorsunuz her yıl 3 Aralık günü Dünya Engelliler Günü olarak kutlanır ve programlar yapılır. Biz de programımızı bugün yapıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi bize gösteriyor ki çok önemli çok hayırlı işi, Allah’ın lütfuyla yapmış bulunmaktayız. Belediye başkanı arkadaşlarım ve basın mensubu arkadaşlarım diyorlar ki ’başkanım bunca işler yapıyorsunuz Allah sizden razı olsun, sizi böyle etkileyen işiniz ne’ dediğinde burayı söylüyorum. Engelsiz Yaşam Merkezi diyorum. Engelli bireyler ile ilgili konuda top yekun toplum olarak seferber olmak durumundayız. Türkiye ortalamasının yüzde 7’si engelli. Dünya engelliler günü dolayısıyla tekrar söylüyorum. Her birimiz birer engelli adayıyız” ifadelerini kullandı.

Engelli üniversite öğrencisi Buse, “20 yaşındayım. Sporla, rehabilitasyon alıyorum. Ahşap boyama eğitimi de görüyorum. Benim hastalığım sonradan olduğu için kendimi burada buldum. Kendimi burada çok daha iyi hissediyorum. Sık sık gelmek istiyorum. Psikoloji okuyorum. Herkese tavsiye ediyorum buraya gelmesini. Engelliler günü kutlu olsun” dedi.

Omurilik felç hastası Muhammet Yamaç, “Bütün engelli kardeşlerimizin engelli gününü kutluyorum. Burası bizim ikinci evimiz gibi. Burada çeşitli çalışmalar yaparak vakit geçiriyoruz. Güzel bir yer. Hilmi Başkanımıza böyle bir yer için teşekkür ederim. Bir gün değil de 365 gün hatırlanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.