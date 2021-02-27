Urla’dan Yüksekova’ya yardım eli

Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi ve Urla Eğitim Vakfı (UREV) üyeleri, "Üşüyen çocuk kalmasın" projesi kapsamında, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Ortaç köyünde 183 öğrenciye atkı, bere, kazak gibi ürünler ördü. Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nilgün Göçük, bir ay önce duyurduğu projeye yoğun ilgi ve katılım olduğunu belirterek, bere ve kazak örenler arasında görme engelli, bebeği olan ve 97 yaşındaki kadınların olduğunu söyledi.

Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi, Urla Eğitim Vakfı ve Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi kadın dayanışmasının gücünü gösterdi. Hakkari Yüksekova Ortaç köyü okulundaki 183 ihtiyaçlı öğrenciye, okulda görev yapan 25 öğretmen ve hizmetlilere atkı, bere, süveter, çorap ve eldiven örüldü.

Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nilgün Göçük, UREV Başkanı Hale Pekerten ve Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Nejla Bayman, Urla Kent Konseyi binasında bir araya geldi. Üç kadın başkan adına konuşan Nilgün Göçük, "Bir ay önce duyurusunu yaptık. O tarihten bugüne ilgi çok yoğun oldu. Türkiye’nin bir kazanın çok ilinden kargolarla göz nuru emekler geldi. Uzun süren pandemi yasaklarını evlerinde geçirirken zamanı değerlendirme fırsatı bulan kadınlar koliler dolusu örgü ördü. Projeye konu okulun dışında, iki okul öğrencisine daha yetecek kadar ürün elimizde var. İhtiyacı olan okullara göndereceğiz. Bunun için de arayışa girdik bile. Konsey, dernek ve vakfın bu yardım çağrısına destek veren herkese teşekkür ederiz. Yurdumuzun her köşesinden gelecek olan yardım taleplerini gücümüz yettiğince karşılamak için hazırız yeter ki çocuklarımız üşümesin" dedi.

Kent Konseyi binasında Türkiye’nin dört bir yanından gelen ürünler kolilenmeye başlandı. Urla PTT Müdürü Mehmet Ali Fırat, projeye destek olarak kargo ücretini kendi karşılayacağını söyledi. Kargoların, pazartesi günü yola çıkacağı belirtildi.