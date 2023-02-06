Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri deprem bölgesine doğru yola çıktı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra çevre illerden de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Ümraniye Belediyesi de harekete geçti. Gece geç saatlerde meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ekipleri, gece saatlerinde deprem bölgesine hareket etti. Ümraniye Belediyesi’nden bölgeye 3 adet arama kurtarma aracı, 1 adet mobil mutfak, 1 adet kamyonet ve 25 personel sevk edildiği bildirildi.