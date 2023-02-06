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Erzurum’dan 365 personel ve 87 araç, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için deprem bölgelerine gönderildi
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Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri deprem bölgesine doğru yola çıktı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Haberde İnsan 06.02.2023, 11:41
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Kahramanmaraş’ın yanı sıra çevre illerden de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Ümraniye Belediyesi de harekete geçti. Gece geç saatlerde meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ekipleri, gece saatlerinde deprem bölgesine hareket etti. Ümraniye Belediyesi’nden bölgeye 3 adet arama kurtarma aracı, 1 adet mobil mutfak, 1 adet kamyonet ve 25 personel sevk edildiği bildirildi.