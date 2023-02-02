Türkiye’yi ağlatmıştı, Eren’e şimdi transfer teklifleri yağıyor

Amasya’da bir yıl önce geçirdiği talihsiz tren kazasında sağ ayağını kaybederek Türkiye’yi ağlatan genç futbolcu Eren Bulut, azmi ve futbol tutkusu sayesinde kötü günleri geride bırakıp yeşil sahalara döndü. Ampute futbol takımlarından teklifler alan 16 yaşındaki Bulut, memleketindeki lise eğitimini tamamlaması sonrası hayallerinin peşinden koşmayı hedefliyor.

Amasya İl Özel İdarespor’daki başarılı futboluyla göz doldurup milli takım seçmelerine katılmayı heyecanla beklerken 14 Ocak 2022 günü antrenmana gittiği sırada dengesini kaybeden Eren tren raylarına düştü. O sırada geçen tren ile ray arasına sıkışan sağ ayağını kaybetti. Ankara’da özel bir ortopedi merkezinde takılan protez bacakla yeni bir hayata adım attı. Zorlu geçen tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrasında kısa sürede toparlanmasıyla dikkatleri çekti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun Gürcistan’da düzenlediği etkinlikte beğenilerek genç milli takım kampına çağrılmasıyla da sevinçten havalara uçtu. Oradaki performansıyla da geleceğin yıldız adayları arasında gösterildi. Amasya Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü 11. sınıf öğrencisi Eren, özellikle Ankara’daki takımlardan aldığı transfer tekliflerine rağmen eğitiminin aksayacağı kaygısıyla umutlarını gelecek yıla erteledi.

“Futbolu çok seviyorum. Bir gün A milli takım formasını giyeceğim”

3 yıl giydiği 5 numaralı formasını emekli eden takımı Amasya İl Özel İdarespor’un antrenmanlarına futboldan kopmamak için katılmayı sürdüren başarılı futbolcu, “Çok kötü bir kaza geçirdim. Ama pes etmedim. Futbol benim en büyük tutkum. Futbolu çok seviyorum. Bir gün A milli takım formasını giyeceğim” dedi.

Ailesinin, spor çevrelerinin ve Amasyalıların desteğiyle motive olan oyuncusuna çok güvenen antrenör Rasim Tufanoğlu da yetenekleriyle büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi.