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Türkiye’de doku ve organ naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti
TÜRKİYE’DE İLK ORGAN VE DOKU NAKLİNİN ÖNCÜLERİNDEN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(AÜ) KURUCU REKTÖRÜ PROF. DR. TUNCER KARPUZOĞLU, 82 YAŞINDA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.
Haberde İnsan 24.09.2020, 10:20
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Türkiye’de ilk organ ve doku naklinin öncülerinden Akdeniz Üniversitesi (AÜ) kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 31 Kasım 1991’de AÜ’de organ nakli bölümünü kurmuş ve ilk organ naklini gerçekleştirmişti. Akdeniz Üniversitesinde adını taşıyan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü bulunan, Karpuzoğlu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü aynı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.
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