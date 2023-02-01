Son Dakika
Türkiye Gazetesi'nin eski yazarlarından Metiner Sezer vefat etti
Ekonomi Gazetecileri Derneği üyesi, Türkiye Gazetesi'nin eski yazarlarından Metiner Sezer vefat etti Cenazesi bugün İhlas Marmara 1. Kısım Cami'inde öğle namazını müteakip Gürpınar mezarlığına defnedilecek. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar dileriz.
Haberde İnsan 01.02.2023, 11:43
Ekonomi Gazetecileri Derneği üyesi, Türkiye Gazetesi'nin eski yazarlarından Metiner Sezer vefat etti Cenazesi bugün İhlas Marmara 1. Kısım Cami'inde öğle namazını müteakip Gürpınar mezarlığına defnedileceği belirtildi.