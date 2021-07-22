Türkiye Diyanet Vakfı, Zimbabve’de 116 bin 200 kişiye kurban eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Zimbabve’de 116 bin 200 kişiye kurban eti ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Zimbabve’de 2 bin 800 hisse kurban kesildi. Türkiye Diyanet Vakfı yetkilisi Hulusi Toprak, dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdurun umudu olmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile 28 yıldır vekalet yoluyla kurban organizasyonu düzenlediklerini belirten Toprak, şöyle devam etti:

“Bu yıl da 77 ülke 339 bölgede bu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İnsanlığın vicdan yükünü omuzlayan Vakfımız, dünyanın neresinden bir mağdur varsa yardımına koşmaya gayret ediyor. Vekalet yoluyla kurban organizasyonumuz kapsamında ülkemizden binlerce kilometre uzakta bulunan Zimbabve’de 400 büyükbaş olmak üzere 2 bin 800 hisse kurban keserek 116 bin 200 mazluma kurban eti ulaştırdık. Başkent Harare’ye yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bulunan Buhera, Chikokonya, Nemakonde bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri ile 7 yetimhanede bulunan yetimlere milletimizin emanetlerini ulaştırarak kardeşlerimize bayram sevinci yaşatmış olduk.”