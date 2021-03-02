Tunceli’de esnaf, erken saatlerde kepenklerini açtı

Koronavirüs’te “Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci” kapsamında orta risk grubunda bulunan Tunceli’de esnaf, uzun bir aradan sonra ilk defa iş yerlerini açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüste “Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci” kararlarını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine risk gruplarına göre alınacak tedbirlere ilişkin genelge gönderdi.Genelge kapsamında ortak risk grubunda yer alan Tunceli’de esnaflar, saat 07:00 itibariyle dükkanlarını açmaya başladı.Hem genel hazırlık hem de müşteri bekleyen esnaf, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda dikkat istedi.

Uzun süre sonra ilk defa dükkanını erken saatte açtığını belirten Özgür Elcan, “İlimiz orta risk grubunda yer alıyor. Uzun süreden beri ilk defa işyerimizi bu saatte açtık. Maske ve hijyen kurallarına uyuyoruz. Herkesin de uymasını bekliyoruz. Memleketimize hayırlı olsun” dedi.