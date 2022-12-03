Tunceli’de engelliler için feribot gezisi

Tunceli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli birey ve ailelerinin katılımıyla feribot gezisi düzenlendi. Gezide, engelliler ve aileleri hoşça vakit geçirdi.

Tunceli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle valilik koordinesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından engelli bireyler ile ailelerine yönelik Keban Baraj Gölü üzerinde feribot gezisi düzenlendi.

Pertek İlçesi’nde düzenlenen geziye katılan engelli bireyler ve ailelerine ikramlarda da bulunulurken hoşça vakit geçirmeleri sağlandı.