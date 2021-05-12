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Tokat’taki deprem Amasya’da da hissedildi

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Çerkezfındıcak köyünde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Erbaa’ya komşu olan Amasya’nın Taşova ilçesinde de hissedildi.

Haberde İnsan 12.05.2021, 13:06
Tokat’taki deprem Amasya’da da hissedildi

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Çerkezfındıcak köyünde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Erbaa’ya komşu olan Amasya’nın Taşova ilçesinde de hissedildi.

AFAD’dan alınan bilgilere göre, saat 12.03’te merkez üssü Tokat’ın Erbaa ilçesi Çerkezfındıcak köyü olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı. Amasya’nın Taşova ilçesinde de hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Taşova Kaymakamlığı personelleri kaymakamlık bahçesinde bulunan acil toplanma alanında toplandılar.
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