Tırdan yola onlarca kasa limon savruldu, sürücünün yardımına vatandaşlar koştu

Olay, Düzce Haydar Gördebil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Romanya uyruklu sürücü S.D.E. idaresindeki PM 955 plakalı Volvo marka tırın dorsesindeki onlarca kasa limon, bilinmeyen bir sebeple yola savruldu. S.D.E., limonları toplamak için araçtan indi. S.D.E’nin limonları topladığını gören diğer vatandaşlar da sürücünün yardımına koştu.

Otobüsten indiği sırada limonların yola saçıldığını fark ettiğini söyleyen Müslüm Kılıç, "Otobüsten indim, camiye gidiyordum. Tırdaki limonların yola düştüğünü gördüm. Limonlar hep yerlerdeydi. Sürücü yalnız ve yabancı uyruklu. Vatandaş olarak, yabancı uyruklu sürücüye yardım etmek bizim görevlerimizden bir tanesi" dedi.

Taha Yusuf Otlu ise "Arkadaşlarımla yoldan geçerken limonların yola saçıldığını gördük. ’Yardım edelim mi?’ diye sorduk. Ağabeylerde yardım isteyince bizde yardımcı olduk" diye konuştu.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından limonlar toplandı.