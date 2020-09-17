Malatya’da yaşayan engelli Hakan Ispanakçı, bu yıl tıp fakültesini kazanan kızını okutmak için maske satıyor.

Daha önceleri İnönü Caddesi üzerinde ayakkabı boyacılığı ile geçimini sağlayan 3 çocuk babası engelli Hakan Ispanakçı (50), bu yıl Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan kızını okutmak için şu sıralar maske satışı yapıyor. Ispanakçı, engelli maaşı olarak aylık bin 500 TL aldığını ancak bunun 800 TL’sini ev kirasına verdiğini, kalan parayla da geçinemediği için mecburen çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Diğer 2 çocuğunun da okuduğunu belirten Ispanakçı, “Çocuğum bu yıl tıp fakültesini kazandı. Onu okutmak için mecbur çalışmam gerekiyor. Hayırseverlerden de bana destek olmalarını istiyorum. Vatanına milletine faydalı bir doktor olacağına inandığım kızımın okutulması için destek bekliyorum” dedi.

Eşinin de kendisi gibi engelli olduğunu belirten Ispanakçı, korona virüs sürecinde boyacılığı bırakıp maske satmaya başladığını söyledi. Çocuklarını okutmak için çalışmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Ispanakçı, tıp fakültesine başlayacak kızı için burs imkanı da istiyor.