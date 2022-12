Tezgahlardaki balık bolluğu esnaf ve vatandaşın yüzünü güldürdü

Aksaray’da tezgahlardaki balık bolluğu hem balıkçı esnafının hem de vatandaşın yüzünü güldürürken, hamsi sezonun en çok bulunan ve satılan balığı oldu.

Aksaray’da balık tezgahlarındaki palamut bolluğunun ardından hamsi, istavrit ve çinekop bolluğunun başlamasıyla birlikte hem esnafın hem de bolluk nedeniyle fiyatların düştüğünü gören vatandaşların yüzü güldü. Bolluktan önce kilosu 70 ile 75 TL’den satılan hamsi ve istavritin kilosu 50 TL’ye kadar düşerken, 150 ile 160 TL’den satılan çinekop 100 TL’den satılmaya başlandı. Fiyatların düştüğünü gören vatandaşlar tezgahlarda yoğunluk oluşturdu. Yoğunlukta ise sezonun en çok bulunan ve satılan balığı hamsi oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan balık satışları akşam saatlerine kadar devam ederken, kilolarca balık alıcısıyla buluştu.

Bu sezon tezgahta hamsi, istavrit ve çinekop bolluğu olduğunu söyleyen Balıkçı Hakan İnç, “Hamsi bol şu an, palamut boldu. Palamut’un bolluğu bittikten sonra hamsinin bolluğu devam ediyor. Şu an hamsi bollaştı ve özellikle Karadeniz hamsisi gelmeye başladı. Tezgahlarımızda hamsiler güzel, istavrit, çinekop balık bolluğu var bu sene. Halkımız yesin. Balıklar taze olarak her gün geliyor. Fiyatlar 50 lira hamsi, çinekop 100 lira, istavrit 50 liradan satılıyor. Hamsi, istavrit, çinekop, palamut ve alabalık var. Sabah saatlerinde başlıyoruz satışlarımıza akşama kadar satışlarımız devam ediyor. Bol hamsi satılmaktadır. İstavrit bol, çinekop bol, Karadeniz balığı olduğu için lezzetli balık bunlar. Hamsiyi tava yapıyoruz, burada pişirip halkımıza sunuyoruz. Aksaray halkı balık seviyor” dedi.

Bolluğun içinde hamsi fiyatını uygun bulduğunu anlatan Hasan Canlıer (61), “Bugün alışverişe çıktık. Canımız hamsi istedi. Allah izin verirse hamsinin de bolluğundayız. Karadeniz’den gelen hamsiden şu anda alıp yemek istiyoruz. Canımız istedi, bütün ümmeti Müslümana balığı yiyin derim. Fiyatlarda iyi idare eder. Bu bolluğun içinde iyi” diye konuştu.

Ahmet Dinç (64) ise “Azıcık pahalı ama bu zamana göre de olacak o kadar. Bazen düşüyor bazen yükseliyor balık fiyatı pek sabit olmuyor. Sen yeter ki paradan haber ver. Dar diye bir şey yok elhamdülillah memlekette para bol olacak. Ben burada bir ekmek arası palamut yedim. Çocuklara da 1 kilo hamsi aldım eve götürüyorum” dedi.