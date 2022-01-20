Terör örgütü PKK 28 yıl önce sivil vatandaşları uykusunda katletti

Mardin’de, 28 yıl önce PKK terör örgütü sivil vatandaşları uykusunda yakalayarak yaptığı katliamda 11’i çocuk 10’u yetişkin olmak üzere 21 sivil vatandaşı şehit etti.

Mardin’in Savur ilçesine bağlı Ormancık köyünde 21 Ocak 1994’te PKK terör örgütü sivil vatandaşları gece vakti uykusunda hedef aldı. Yaptığı hain saldırı sonucunda 11’i çocuk, 10’u yetişkin olmak üzere toplamda 21 kişi şehit edildi.

Olayın gece vakti cereyan ettiğini söyleyen Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, Mardin’in Savur ilçesine bağlı Ormancık köyünde bundan 28 yıl önce PKK terör örgütü 11’i çocuk, 10’u yetişkin olmak üzere 21 sivil vatandaşı şehit ettiğini hatırlattı. Şehitler arasında 2 yaşında bir bebeğin de olduğunu vurgulayan Kandemir, "11’i küçük yaşta masum çocuğu şehit ettiler. Bunlar, PKK terör örgütünün gerçek yüzünü bize gösteriyor. PKK terör örgütünün dini, dili, ırkı ve imanı yoktur. PKK terör örgütü gerektiği zaman masum çocuklara gerektiği zaman kadınlara da kalleşçe saldırıda bulunabiliyor. Olay gece vakti köye baskın yapılarak gerçekleşmiş. Vatandaşlarımızı uykuda yakalamışlar. O zamanın tanıkları anlatıyor. Bundan 28 yıl önce cereyan eden bir olay. Korucularımız da varmış. Köyde korucularımız hemen saldırıya geçmişler ama gün ağardığı zaman katliamın gerçek yüzü ortaya çıkmış. Köyde feryat figan sesleri yükselmiş" dedi.

2 yaşında bir çocuğun kime ne zararı olabilir diyen Kandemir, "Savaşta bile kadınlara ve çocuklara dokunulmazken dünyada, PKK terör örgütü hem Kürt aldığımıza hem de bölge halkımıza yıllarca çok zarar vermiş ve zarar vermeye devam ediyor. PKK terör örgütüdür. Hiçbir zaman ne bizlerin ne de bölge halkının ne savunucusudur ne de temsilcisidir. Bunu ne bizler ne de bölge halkı olarak kabul etmiyoruz. Ama az kaldı. PKK terör örgütü bitme aşamasına geldi. Cumhurbaşkanımızın, içişleri bakanımızın, jandarmamızın, Emniyet Genel Müdürlüğü’müzün, Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin ve korucularımızın azimli çalışmaları neticesinde bir avuç kalmışlardır. Onlar o saklandıkları inlerin de, Allah’ın izniyle en son gördükleri yer de inleri olacaktır" diye konuştu.