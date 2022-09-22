Ternis uygulamasıyla lekeler yok oluyor

Adana’da bir güzellik merkezi sahibi, 5 yıldır AR-GE’sini yaptığı ternis uygulamasıyla vücuttaki lekelerin çamur gibi çıkarak vücudun arındırıldığını söyledi.

Kentte 4 şubeyle faaliyet gösteren Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez, Güney Afrika’da öğrendiği bir formülü geliştirmek istedi. Vücuttaki lekelerin çamur gibi çıktığı terniste 5 yıldır AR-GE’sini yaparak geliştiren Çekinmez, son 1 aydır uygulamalara başladı.

Kişilerin kan grubuna göre değişen protokollerin uygulandığı uygulamada yüzde 100 garantide veriliyor. En fazla 2-3 seans süren uygulama ise hem Adana hem de çevre illerden yoğun talep görüyor.

“Çok konforlu bir uygulama”

Uygulama hakkında bilgiler veren Sinem Çekinmez, “Ternis uygulamaları, derinin üzerindeki lekeyi çamur şeklinde çıkarttığımız bir yöntem. Şuan dünyada böyle bir teknoloji yok. Uygulamayı yaparken kullandığımız içerikler derinin altındaki lekeyi yüzeye çıkartıyor. İşlem esnasında acı yok ve vücutta soyulma gerçekleşmiyor. Çok konforlu ve kişiler işlemden sonra günlük yaşantılarına devam ediyorlar” diye konuştu.

“Yüzde 100 garanti veriyoruz”

Kan grubuna göre işlemlerin farklılık gösterdiğini anlatan Çekinmez, “Kişinin kan grubuna göre ilerliyoruz. Hücre çeperindeki alvuvar ve protein üretimine göre sürecimiz değişiyor. Herkese farklı protokol ve süreçlerle ilerliyoruz. 3 seans sürüyor ve yüzde 100 garanti veriyoruz. Çok yoğun bir talep var. Öncesinde de farklı farklı sistemler kullanıyorduk ve yüzde 80’e kadar garanti veriyorduk. Ancak şuanda 5 yıldır AR-GE’sini yaparak geliştirdiğimiz bu çalışmada yüzde 100 garanti veriyoruz” ifadelerini kullandı.