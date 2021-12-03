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Terme’de engelliler unutulmadı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Terme’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Engelli bireyleri ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yürümekte zorluk yaşayan yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye etti.

Haberde İnsan 03.12.2021, 18:04
Terme’de engelliler unutulmadı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Terme’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Engelli bireyleri ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yürümekte zorluk yaşayan yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye etti.

Samsun’un Terme ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlara yönelik ziyaretler gerçekleştirildi. Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Yaptığı konuşmada eğitimin tüm engelleri ortadan kaldıracağını söyleyen Terme Kaymakamı Metin Maytalman, “Bireylerin, ötekileştirmeden engelli vatandaşlarımıza karşılık anlayış içerisinde olması gerekmektedir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Yaşlı kadına destek sağlandı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan daha sonra engelli birey Hava Gülmez ve Mesut Balcı’yı de evinde ziyaret ederek günlerini kutladı. Engellilerin sorunlarını dinleyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, engelli bireylerin önündeki engellerin aşılması amacıyla gerekli çalışmaların süratle tamamlanacağını kaydetti. 70 yaşındaki Kafiye Ergen’i de ziyaret eden Başkan Ali Kılıç, 7 yıldır yürümekte zorluk yaşayan yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye etti.

Terme Engelliler Derneği’nde engelli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kılıç ve beraberindeki heyet dernek üyeleriyle sohbet etti. Özellikle toplu taşıma araçlarında engellilere uygun donanımın olmadığını belirten dernek üyeleri Başkan Kılıç’tan ulaşımda kullanmak üzere araç desteği istedi.

Terme Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Candan, “İlçemizdeki özel halk otobüslerinin, dolmuşların, servislerin hepsinde engelliler için donanım olması mümkün değil elbette. Ancak engelliler için 1 araç tahsisi gerçekleştirilebilir. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde özel halk otobüslerinin haricinde engellilere tahsis edilmiş ulaşım araçları da mevcut” diye konuştu.

Trafikte daha dikkatli olunmalı

Başkan Kılıç, engelli vatandaşların ulaşım noktasında yaşadığı sorunlara çözüm arayışında olacaklarını ifade ederek, “Ulaşım sorunu yalnızca otobüs ya da dolmuşlardan ibaret değildir. Özellikle kaldırımlarda bulunan engelli rampalarına yapılan hatalı parklar, kaldırımlardaki düzensiz sergiler de engelli bireylerimizin araçlarıyla geçişinde sorun oluşturmaktadır. Bu noktada da zabıta ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz de gerekli çalışmaları titizlikle yürütecektir. Halkımızı bu konuda daha hassas ve dikkatli olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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