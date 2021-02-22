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Temizlikte annesine yardım ederek Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de doğuştan omurilik sendromu rahatsızlığı bulunan ve özel aparatlarla yürüyebilen 20 yaşındaki Muhammet Kaan Aktürk, şans eseri başladığı halter sporunda madalya hedefiyle Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor. Antrenman olsun diye evdeki ağır eşyaları kaldırarak annesine temizlikte yardımcı olan Aktürk, su damacanalarıyla da denge çalışması yapıyor.

Haberde İnsan 22.02.2021, 13:20
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Temizlikte annesine yardım ederek Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de doğuştan omurilik sendromu rahatsızlığı bulunan ve özel aparatlarla yürüyebilen 20 yaşındaki Muhammet Kaan Aktürk, şans eseri başladığı halter sporunda madalya hedefiyle Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor. Antrenman olsun diye evdeki ağır eşyaları kaldırarak annesine temizlikte yardımcı olan Aktürk, su damacanalarıyla da denge çalışması yapıyor.

Doğuştan Omurilik rahatsızlığı nedeniyle bedensel engelli olan özel aparatlarla ve koltuk değnekleriyle yürüyebilen 20 yaşındaki Muhammet Kaan Aktürk, yolda yürürken bir soru ile tanıştığı halter sporunda olimpiyatlarda madalya kazanmak için çalışıyor. 3 Buçuk sene önce yolda yürürken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Mesut Yılmaz’ın “Halter yapmak ister misin” sorusu ile haltere başlayan ve paralimpik spor turnuvalarında başarılı sonuçlar alan Aktürk, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halter antrenörü Yasin Aydın gözetiminde çalışmalarına devam ediyor. Halter sporunda başarılı bir sporcu olmak için antrenmanlarını aralıksız sürdüren Aktürk, önce Meksika’da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında madalya almak, ardından da olimpiyatlarda yarışarak şampiyon olmayı hedefliyor. Hedefleri doğrultusunda antrenörlerinin programlarını eksiksiz uygulayan Aktürk, kısıtlama günlerinde evde antrenmanlarına ise temizlik yapan annesine yardımcı olarak katkı sağlıyor.

“Halter yapmak ister misin” sorusu hayatını değiştirdi

Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi olan Muhammet Kaan Aktürk, şans eseri başladığını ifade ettiği halterde hayallerini gerçekleştirmek için çalıştığını söyledi. Aktürk, “20 yaşındayım. Doğuştan omurilik sendromu hastasıyım. Bir gün sokakta yürürken Mesut Hoca ile karşılaştım. Halter yapmak ister misin dedi ve halter sporunu anlattı. Bende güç sporu olduğu için etkilendim. O şekilde başlamış oldum. Tamamen şans eseri denk geldi. Halter sporunu biliyordum ama hiç yapmamıştım. 3 Buçuk yıldır halter yapıyorum. Halter çok zor bir spor” dedi.

Annesine temizlikte yardımcı olarak Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde evdeki antrenmanlarını kanepe, koltuk gibi ağır eşyaları kaldırarak ev işlerinde annesine yardımcı olarak sürdürdüğünü dile getiren Aktürk, “Paralimpik sporcu olmanın illa zorluğu vardır ama benim için pek bir zorluğu yok. Ben bir zorluğu ile karşılaşmadım ben sadece işimi yapıyorum. Hedefim dünya şampiyonası. Onun için hazırlanıyorum. Sonraki hedefim ise olimpiyatlarda yarışmak inşallah. Evde antrenman salondaki gibi olmuyor ama formumu korumaya çalışıyorum. Biraz zorda olsa evde antrenman yapmaya çalışıyorum bir şekilde. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı var. Hafta sonları da bir şekilde formumu korumaya çalışıyorum. Hem antrenman yapıyorum hem de koltuk falan kaldırarak o şekilde aileme de yardımcı oluyorum. Aileme de bir yardımım oluyor. Antrenörlerimin verdiği programı uyguluyorum. Evde antrenörlüğümü ise babam yapıyor. Hedefim halter sporunda dünyanın en iyisi olmak ve bu konuda da Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi başarılı bir sporcu olmak ve anılmak istiyorum” diye konuştu.

“Oğlumun başarısı için evde antrenörlüğünü yapıyorum”

Oğlunun engeline rağmen spor yaparak aldığı başarılı sonuçlarla kendilerini gururlandırdığını belirten baba Abdullah Aktürk ise, “Evde zor oluyor ama hocalarımızın verdiği program doğrultusunda bizde elimizden geldiğince formunu kaybetmemesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zor tabi salondaki ya da olması gereken gibi değil ama yardımcı olmaya çalışıyor elimizden geleni yapıyoruz. Sonuçta bizimde sporla alakamız var. Sporu bilen benimseyen insanlarız. Çocuğumun sporla uğraşması da güzel bir uğraş. Bu branşta Naim Süleymanoğlu’nun hayatı etkileyici. Onun gibi başarılı sporcu olmasını ve ülkemizi temsil etmesi bize gurur verir. Ama öncelikle spor başlı başına güzel bir uğraş. Sporu herkese tavsiye ederim. İnsanları kötü alışkanlıklardan, hayata daha adapte olmalarını sağlayan güzel bir uğraş spor. Onun antrenmanlarını yaptırarak bende oğlumun durumundan faydalanmaya çalışıyorum. Fırsatımız olsa bende yapmak isterim. Tabi bu da imkanlar ve zaman dahilinde olabiliyor. Çocuğumuz da inşallah başarılı olur bizi de gururlandırır” şeklinde konuştu.

“Dünya şampiyonu seviyesine ulaştı”

Aktürk’ün düzenli yaptığı antrenmanlarla Dünya Şampiyonasına hazır hale geldiğini söyleyen halter antrenörü Yasin Aydın da, “Kaan iyi bir sporcu. 2 Yıl önce benim yanıma geldi. Daha önce Mesut hoca ile 1 yıllık bir çalışma yapmıştı. Halende Mesut hocam ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Mesut Hoca Kaan’ın performansını artırmak istediklerini söyleyerek yanıma geldi. Biraz oturduk konuştuk, antrenman periyotlarını hazırladık. Bu periyotlar içinde çalışmalarımız yapıyoruz. Hem Mesut Hocamız hem ben hem Kaan elimizden geleni yapıyoruz. Hafta sonları da sağ olsun ailesi evde verdiğimiz programlar doğrultusunda antrenmanlarını devam ettiriyor. Dünya şampiyonası olsun, olimpiyatlar olsun nasıl başarılı olabilirizi şu an arıyoruz. Daha önce halterde dünya şampiyonu çıkarttık. Şimdi ki hedefimizde bedensel engelliler paralimpik olimpiyatlarında da madalya kazanacak seviyede Kaan’ı hazırlamaya çalışıyoruz. Ama hedef paralimpik olimpiyatlar” ifadelerini kullandı.
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