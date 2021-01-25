Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibini de bularak teslim etti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde belediye temizlik işçisi sokak temizlerken bulduğu paranın sahibini bulmak için sokaktaki evleri tek tek dolaştı. En sonunda parayı kaybeden kişiyi bulan temizlik işçisi, 4 bin 800 TL’yi sahibine teslim etti.

Kadirli Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 26 yaşındaki Volkan Kaya, Dere Mahallesi, Alacami Caddesi’nde temizlik yaparken kaldırım kenarında bir deste halinde içinde 4 bin 800 TL olan para buldu. Parayı yanına alan Volkan Kaya, ardından da paranın sahibini bulmak için cadde üzerindeki evlerin zillerine tek tek bastı. En sonunda aynı cadde üzerinde ikamet adan Adnan Celal Savrun adlı kişinin para kaybettiği bilgisini aldı. Savrun’un bir iş için şehir dışına çıkması dolayısıyla temizlik işçisi Volkan Kaya bulduğu parayı kaybeden adamın komşusu Fatma Akarca’ya teslim etti. Volkan Kaya, “Cadde üzerinde temizlik yaparken bir deste para buldum. Paranın miktarı 4 bin 800 TL. Sahibini bulmak için evleri dolaştım. Sonunda paranın sahibini bularak teslim ettim” dedi.

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ise örnek davranış sergileyen temizlik işçisini bir çeyrek altın ile ödüllendirdi.