Temizlik görevlisinin hareketi yürekleri ısıttı

Bursa’da belediyede temizlik görevlisi, çöp toplayan ufak çocuğa eldivenlerini verdi. Yürekleri ısıtan o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Bursa’da Erikli Meydanında Yıldırım Belediyesinde görevli bir temizlik personeli, temizlik yaptığı esnada, çöpten hurda toplayan bir çocuğu fark etti. Çocuk üşümesin diye elinde bulunan eldivenleri çıkaran temizlik görevlisi, eldivenleri küçük çocuğun ellerine giydirdi. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.